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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler narkotik köpeğinin gösterisini heyecanla izledi

İHA

Öğrenciler narkotik köpeğinin gösterisini heyecanla izledi

Karabük’te jandarma personeli tarafından “Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması” kapsamında öğrencilere okul ve çevresinde nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, narkotik köpeğinin, gösterisini büyük bir heyecanla takip etti.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Cumayanı ilkokul ve ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler “Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması” kapsamında öğrencileri okul ve çevresinde nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirirken eğlenmeleri için boyama kitabı ve jandarma dergisi dağıtımı yaptı.
Bilgilendirme etkinliğinin ardından okul bahçesinde jandarma narkotik köpeği gösterimi gerçekleştirildi. Öğrenciler, narkotik köpeğinin, eğiticisinin komutu ile oluşturulan halkadan atlamasını büyük heyecanla takip ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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