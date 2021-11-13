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İlçe turizmini hareketlendiren safran tarlalarını 90 bin kişi ziyaret etti Dünyanın en pahalı baharatında istenilen rekolteye ulaşıldı

İHA

İlçe turizmini hareketlendiren safran tarlalarını 90 bin kişi ziyaret etti Dünyanın en pahalı baharatında istenilen rekolteye ulaşıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosunun 60 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranı yerinde görmek isteyen 90 bin kişi tarlayı ziyaret etti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilerek boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran hasadının sonuna yaklaşıldı. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen ve kilosu 60 bin TL’den alıcı bulan safranı görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası safran tarlaları oldu. 42 günlük hasat süresi boyunca tarlayı ziyaret eden 90 bin kişi hasat yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu turizmi safran tarlalarına düzenlenen turlarla birlikte hareketlenmişti.
Ağustos ayında ekimi yapılan, ekimkasım aylarında boyu 1530 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı oluyor. Bu yıl 15 gün erken çiçek açan safran fiyatıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak biliniyor.

“İstediğimiz rekolteyi elde ettik”
İlçeye bağlı Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde 27 dönümlük alanda safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, 1 Ekim itibariyle başlayan safran hasadının sonuna yaklaştıklarını belirterek, “Önümüzdeki hafta sonuna kadar çiçeklenme son bulmuş olur. İstediğimiz rekolteyi elde ettik. 2025 kilo civarında ürün bekliyorduk sahamızda. O kadar ürünü de elde ettik çok şükür” dedi.
Hasat döneminin oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Yılmaz, “Pandemiden sonra insanlar kendilerini sokaklara attılar. Bunun etkisi de çok büyük. Bir de safranı insanlar artık tanımaya başladı. Çok kalabalıktı bu sene. Yaklaşık 8090 bin insan gelmiştir safran tarlasının ziyaretine” diye konuştu.
Safranın çok değerli bir bitki olduğunu aktaran Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile aralarında sanatçı ve oyuncuların bulunduğu heyetin Safran tarlasını ziyaret ettiğini, bunun bölge turizmi için çok önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
“Önümüzdeki sezon hasadın ortasında yeniden gelmek istediklerini söylediler. Çünkü geldiklerinde çiçek azalmıştı. Buradaki mor atmosferi görmek istediler.”
Safran tarlalarına olan ilginin gelecek yıllardaki turist sayısını etkileyeceğini kaydeden Yılmaz, “Biz daha 5 yıldır festival yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene altıncısını yapacağız. Önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı bir festival yapacağız. Bunların da faydası oluyor. Burada safran üreticisi arttıkça gelen sayısı da çoğalıyor. Özellikle yabancı ülkelerden, Kuveyt, Katar, Bahreyn gibi ülkelerden oldukça gelen vardı. Bunlardan daha çok geleceğini ve döviz bırakacağını düşünüyoruz" dedi.

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