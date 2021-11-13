Doç. Dr. Durlu: "Diyabet gözde önemli hasarlara yol açıyor"

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, şeker hastalığının çocukluktan itibaren tüm yaş gruplarında görülebildiğini ve yaşam boyu sürdüğünü belirterek, 20 ile 65 yaş arasındaki kişilerde en sık görülen körlük nedeninin şeker hastalığı olduğunu söyledi.



Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, 14 Kasım “Dünya Diyabet Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Durlu, yüzyılın en önemli sağlık sorunlarının arasında yer alan diyabetin, ülkemizde de çok sık görüldüğünü ve Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişinin diyabet hastası olduğunu kaydetti. Diyabetin başka birçok hastalığa zemin hazırladığını ve bazı organlarda kalıcı hasarlara yol açtığını vurgulayan Durlu, diyabetin en sık gözü ve böbreği olumsuz etkilediğini söyledi.



Şeker hastalığında kontrolsüz hastaların daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çeken Durlu, "Diyabetin süresi arttıkça gözde hasar yapma riski artıyor. Bu risk özellikle onuncu yıldan sonra ortaya çıkıyor. Tip 1 diyabet hastalarında göz dibindeki hasar daha hızlı seyredebiliyor. Katarakt, diyabetli hastalarda daha sık ve erken yaşlarda ortaya çıkıyor. Diyabet, göz kaslarının sinirlerini tutarak felçlere, göz içi kanamalara ve ileri evrelerde göz içi basıncının artması yani glokoma yol açıyor” diye konuştu.



Hastalarda genellikle yavaş ilerleyen görme azalması, bazen de ani görme kayıplarının da olabileceğini aktaran Durlu, şunları söyledi: “Bazı hastaların göz arkasında hasar oluşmasına karşın görmeyle ilgili hiçbir yakınması olmayabilir. Bu durum şeker hastalarının takiplerinin, diyabet uzmanıyla beraber göz doktoru tarafından yapılmasının önemini gösteriyor. Erken teşhis, düzenli kontroller ve uygun tedaviyle birçok diyabetli hastada ciddi görme kayıpları engellenebiliyor. Diyabetik retina ve sarı nokta hastalığında gecikmeden yapılacak göz içine iğne ve lazer tedavisiyle görme kaybını engellemek mümkün. Bu nedenle şeker hastalarının görmelerinde azalma olmasını beklemeden en az yılda bir kez damlalı göz dibi muayenesi yaptırmaları çok önemli.”

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