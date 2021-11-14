Karabük Yenişehir GSK: 26 - Bahçelievler Belediye SK: 32

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Ligi’nde yer alan Karabük Yenişehir GSK, rakibi Bahçelievler Belediye SK’ya 3226 kaybetti.

THF Erkekler 1. Ligi 6.hafta mücadelesinde Karabük Yeni Mahalle Spor Bahçelievler Belediye SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK, ilk yarısını 1514 önde kapattığı mücadeleden 2632 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Gençlik ve Spor Müdür İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, Karabük Yenişehir GSK Başkanı Erol Sütçü ve taraftarlar takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.