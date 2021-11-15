Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Karabük'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük Valisi Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.
Bir dizi ziyaret ve açılış için Karabük’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Koca, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.