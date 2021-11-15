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Bakan Varank: Filyos´ta sanayi bölgeleri çalışmalarımızı sürdürüyoruz

DHA

Bakan Varank: Filyos´ta sanayi bölgeleri çalışmalarımızı sürdürüyoruz


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Filyos Limanı bölgesinin çok önemli bir kısmının BOTAŞ´a devredildiğini belirterek, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gaz Filyos bölgesinden karayla buluşmuş olacak. Bu Türkiye açısından çok ciddi bir proje. Geri alanda sanayi bölgeleri nasıl oluşturabiliriz bunlarla ilgili bakanlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Filyos Limanı çok ciddi proje" dedi.
Bakan Varank, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle Karabük'te hayata geçirilen 9 projenin 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, projelerin bütçe toplamının 17,5 milyon lira olduğunu belirterek, "Karabük'te biri faal biri de yapım aşamasında olan iki OSB bulunuyor. Bu OSB'lere son 19 yılda bakanlık olarak sağladığımız kredi desteği 65 milyon lirayı geçti. Şu anda OSB'lerde bin 756 kişi istihdam ediliyor. Tüm parsellerdeki fabrikaların tamamlanıp faaliyete geçmesiyle beraber bu sayı 4 bin 500'ü bulacak. Faaliyetteki üç sanayi sitesine de son 19 yılda 19 milyon liralık kredi kullandırdık. Sanayi sitelerindeki istihdam bizim dönemimizde iki kattan fazla artarak bin 240´a ulaştı" dedi.
Bakanlık olarak sadece Ar-Ge konusunda değil, birçok alanda işletmelerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bakan Varank, "Bugüne kadar Karabük'e TÜBİTAK aracılığıyla sağladığımız destek miktarı 52 milyon lirayı aşmış durumda. Benzer şekilde KOSGEB vasıtasıyla 45 milyon lira destek sağladık. BAKKA da yereldeki potansiyeli harekete geçirmek için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Ajansımızın bugüne kadar Karabük'e sağladığı destek miktarı 72 milyon lirayı aştı. Tüm bu destekler Karabük için potansiyelini tetiklemek konusunda önemli görevler icra ediyor. Şimdiye kadar ilimiz için 158 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 2,2 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 4 bin 733 kişilik istihdam öngörüyoruz" dedi.
`FİLYOS LİMANI ÇOK CİDDİ BİR PROJE´
Bakan Varank, Karabük´ün, Filyos Limanı´na yakın olmasının avantaj sağladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Şehrimizin Filyos Limanı'na yakın olması yatırımlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Karabük'teki firmalarımız da yatırımlar noktasında çok istekliler. Yatırım iştahı Karabük'ün geleceğini önemli ve olumlu yönde etkileyecektir. Filyos Limanı ve gerisindeki endüstri bölgesi ile ilgili Karabük'ün geçmişten beri gelen talep ve istekleri var. Şu anda liman gerisinde oluşturduğumuz endüstri bölgesinin çok önemli bir kısmını BOTAŞ'a devretmek durumunda kaldık. Karadeniz'de keşfettiğimiz gaz Filyos bölgesinden karayla buluşmuş olacak. Bu Türkiye açısından çok ciddi bir proje. Geri alanda sanayi bölgeleri nasıl oluşturabiliriz bunlarla ilgili bakanlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karabük'ten yatırımcılarımıza nasıl yer verebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama Filyos Limanı çok ciddi proje. Elbette biz Karabük'ü gerek yollar, tren bağlantısıyla Filyos Limanı'na bağladığımızda buranın sanayisi ciddi manada gelişecek."
DHA-Ekonomi Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR
2021-11-15 15:27:45

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Bakan Varank, "Filyos Endüstri bölgesinin çok önemli kısmını BOTAŞ'a devrettik" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Karadeniz'de keşfettiğimiz gaz Filyos bölgesinden karayla buluşmuş olacak. Bu Türkiye açısından çok ciddi bir proje" "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Amacımız Türkiye’nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmek"
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