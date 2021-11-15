Karabük’te ahşap ev yangında kül oldu

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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Haslı köyü Yaplan Mahallesi’nde meydana geldi. Yılmaz Diktepe'ye (66) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

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