Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı

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Karabük’te hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, BelenköyOrganize Sanayi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol B. idaresindeki (35) 19 AAR 218 plakalı KARGAZ şirketine ait hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Gültekin U. (56) yönetimindeki 78 AAE 848 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulaşıma kapanan trafik jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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