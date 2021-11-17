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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te 7 farklı ikamette hırsızlık: 7 gözaltı

İHA

Karabük’te 7 farklı ikamette hırsızlık: 7 gözaltı

Karabük’te 7 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kentte 5 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde elde edilen görüntü, bilgi, belge ve ifadeler doğrultusunda olaylara karıştığı tespit edilen, N.G, A.S, H.M, S.A, ve N.Ç isimli şüpheliler gözaltına alındı. Öğlebeli Mahallesi Cami Altı Mevkii Bahçeler kısmında da 2 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen D.K ve M.B isimli şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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