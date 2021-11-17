Hatıra ormanına katkı veren muhtarlara sertifika verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara’da hatıra ormanı oluşturuldu.

Ankara Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde Karabük muhtarları için oluşturulan hatıra ormanlarına, ait sertifikalar Vali Fuat Gürel’in de katılımları muhtarlara verildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Fuat Gürel “Muhtarlar günü dolasıyı ile İçişleri Bakanlığımızın oluşturduğu bir ormanda artık her muhtarımızın bir fidanı var, ormanlar doğaya verdiğimiz önemin en güzel örneği olup gelecek nesillere bırakacağımız en doğal mirasımız ve geleceğe nefesimizdir” dedi.

Tören sertifikaların dağıtımı ve hatıra fotoğraf çekilmesi ile sona erdi

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