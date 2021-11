Karabük Valisi Gürel: Evlerinde dahi olsa aşı yapmaya hazırız

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamındaki aşılamada, 2'nci dozda yüzde 75 oranla mavi kategoride olan kentler arasında yer alan Karabük´te Vali Fuat Gürel, "Aşılamayla alakalı nereden talep gelirse gelsin, evlerinde dahi olsa aşı yapmaya hazırız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Ekim-5 Kasım için açıkladığı haftalık vaka tablosunda yoğunluk oranı 536,50 olan Karabük'te, 2'nci doz aşı oranı ise yüzde 75'e ulaştı. Kentte şu ana kadar 1'inci dozu 164 bin, 2'nci dozu 154 bin ve geri kalanı da 3'üncü doz olmak üzere toplam 368 bin kişiye aşı yapıldı. Ekiplerin aşı sayısını yükseltme gayretinde olduğunu belirten Vali Fuat Gürel, "Özellikle son zamanlarda aşılama sayılarında bir düşüş meydana geldi. Eskiden günde 5 bin kişiye aşılama yaparken son günlerde 200´lere kadar düştüğünü biliyoruz. Arkadaşlarımız şunu yaptılar, özellikle yüzde 75'in üzerine çıkıp mavi kategorisine dahil olmak için 134 noktada; aile hekimliklerinde, mobil ekiplerimiz, diğer taraftan hastanelerimizde aşılama imkanlarımız var. Şu an vatandaşımız gittiğinde çok rahat bir şekilde aşısını olabiliyor ama baktık bu randevu sistemiyle bu işler çok fazla yürümüyor, arkadaşlarımız şu an aile hekimliklerinde bekliyorlar, yani randevu almadan giden vatandaşlarımıza çok rahat bir şekilde aşılama yapılabilmekte" dedi.

Aşı takvimini tamamlamayanların çokluğuna dikkat çeken Vali Gürel, "1'inci doz aşısını yapıp 2'nci doz aşısını yaptırmayan birçok insanımız var, 10 binin üzerinde insanımız var. Zamanı geçmesine rağmen yaptırmayanlar da var. 2'nci doz aşısını yapıp, 3'üncü doz aşısını yapması gereken insanlar çok daha fazla. 20 binin üzerinde de böyle insanımız var. Özellikle sağlık müdürlüğümüz üzerinden kurduğumuz bir sistemle bu vatandaşların telefonları aranmakta, bilgilendirilmekte ve aşı süresinin geçtiği belirtilmekte" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ AŞISINI YAPTIRSIN'

Vali Gürel, son günlerde vaka sayılarındaki düşme eğilimine değinerek, şöyle konuştu:

"Son günlerde vaka sayılarında bir düşme eğilimi olduğunu ifade edebilirim ama bu sürekli bir iş. Şu anda vaka sayıları azalıyor gibi gözükebilir ama daha sonra tekrar artabilir. Onun için bir taraftan kendimizi koruyacağız, sevdiklerimizi koruyacağız, vaka sayılarını düşük tutmaya çalışacağız. Şu anda en önemli şey, aşılamayı kendimize ve aile efradına yapıp bu işin de koruma mekanizmasını bir an evvel sağlamamız gerekiyor. Şu anda yüzde 75´in üzerine çıktık. Bundan sonra biraz daha üzerinde durup, yüzde 80´lerin üzerine çıkarmamız gerekiyor. Karabüklü hemşerilerimden ricam, aşı süresi gelen veya geçen vatandaşlarımız, hızlı bir şekilde sağlık kurumuna gidip aşısını yaptırsınlar. Aşılamayla alakalı nereden talep gelirse gelsin, arkadaşlarımızı gönderebiliriz. Evlerinde olsa dahi aşı yapmaya hazırız."DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-11-17 16:07:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.