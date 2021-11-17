Başak Cengiz’in ismi KBÜ Mimarlık Fakültesi’nde yaşatılacak

Samuray kılıcı ile uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden KBÜ Mimarlık Fakültesi 2018 yılı mezunu Başak Cengiz’in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yaşatılacak.

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adının “Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi” olarak değiştirilmesiyle ilgili Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz’in ölümü biz Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin isminin “Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi” olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak Üniversite Senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kurulu’na arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz’in isminin mezun olduğu Fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz’in ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

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