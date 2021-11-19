Gökçekli, siyasi partileri ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçekli, siyasi partileri ziyaret etti

İHA

Gökçekli, siyasi partileri ziyaret etti

Gelecek aylarda yapılması planlanan Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçimlerine aday olan Ali Rıza Gökçekli, seçim çalışmaları kapsamında kentteki siyasi parti il Başkanlarını ziyaret eti.
Başkan adayı Gökçekli ve beraberindeki heyet, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Erol Serin, MHP İl Başkan vekili Cenk Gedikoğlu, Saadet Parti İl Başkanı Muhsin Çebi, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı, DEVA Partisi İl Başkanı Yusuf Aydın ve Gelecek Partisi İl Başkanı Av. Burak Onur Gündüz ziyaret ederek etti. İl Başkanlarına adaylığı ve projeleri hakkında bilgiler veren Gökçekli, esnafların sorunlarına çözüm bulan, onların resmi kurumlarla arasındaki köprüyü oluşturmak adına bu yola çıktıklarını ifade etti.
Esnafların da yakın ilgisi ile karşılaşmaların da kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ali Rıza Gökçekli, esnaf odaklı hizmet edeceklerini kaydetti. Siyasi Parti İl Başkanları da Ali Rıza Gökçekli’ye başarılar diledi.
Gökçekli, ayrıca, geçtiğimiz aylarda göreve seçilen Çelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz’ı da ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi
Vali Gürel’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Vali Gürel’e teşekkür ziyareti
Hastalığına yenik düşen Çad’lı öğrenci Karabük’te toprağa verildi
YEREL HABERLER Hastalığına yenik düşen Çad’lı öğrenci Karabük’te ...
KARDEMİR Savunma Sanayi Fuarı’na katıldı
YEREL HABERLER KARDEMİR Savunma Sanayi Fuarı’na katıldı
Aracın altında kalan yayayı krikolarla kurtardılar Yolun karşısına geçerken düşüp aracın altında kaldı
YEREL HABERLER Aracın altında kalan yayayı krikolarla ...
Başak Cengiz´in ismi, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi´nde yaşatılacak
YEREL HABERLER Başak Cengiz´in ismi, Karabük Üniversitesi Mimarlık ...
Başak Cengiz’in ismi KBÜ Mimarlık Fakültesi’nde yaşatılacak
YEREL HABERLER Başak Cengiz’in ismi KBÜ Mimarlık Fakültesi’nde ...
Karabük Valisi Gürel: Evlerinde dahi olsa aşı yapmaya hazırız
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel: Evlerinde dahi olsa aşı yapmaya ...
KARDEMİR’de 74 işçi işbaşı yaptı
YEREL HABERLER KARDEMİR’de 74 işçi işbaşı yaptı
Karabük’te aşı çalışmaları evlere kadar girince 'Mavi' iller kategorsine girdi Karabük ikinci doz aşılamada mavi oldu, evlerde aşılama çalışmaları sürüyor Karabük Valisi Fuat Gürel: "Talep gelirse evlere de gitmeye hazırız"
YEREL HABERLER Karabük’te aşı çalışmaları evlere kadar girince ...
Hatıra ormanına katkı veren muhtarlara sertifika verildi
YEREL HABERLER Hatıra ormanına katkı veren muhtarlara sertifika ...
KBÜ’de “I. Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri” sempozyumu yapıldı
YEREL HABERLER KBÜ’de “I. Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri” ...
Karabük’te 7 farklı ikamette hırsızlık: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Karabük’te 7 farklı ikamette hırsızlık: 7 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.