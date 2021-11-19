“Korumanın Başkenti” Safranbolu’yu 10 ayda 412 bin 848 turist ziyaret etti UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu’da turist sayısı beklentiyi karşıladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesini 2021 yılının 10 ayında 412 bin 848 turist ziyaret etti.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak nitelendirilen Safranbolu, kademeli normalleşme kapsamında başlatılan turizm sezonunda yeniden yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçeyi 10 ayda 395 bin 805’i yerli, Almanya, Çin, ABD, İtalya, İspanya, Polonya, Irak, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkelerden de 17 bin 43’ü yabancı olmak üzere 412 bin 848 kişi ziyaret etti. Zamanda yolculuk yapmak isteyen vatandaşların tercihi olan ilçede artan turist sayısı, uzun esnafı da sevindirdi.



“Beklediğimizin üzerinde misafir ağırladık diyebiliriz”

Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Erdinç Sezer İHA muhabirine yaptığı açıklamada pandemi süreci içerisinde gerçekleşen kapanmalarda en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğunu belirterek, “Turizm paydaşlarının çok zor geçirdiği bir 2020 senesi herkesin malumudur fakat 2021 yılı Ramazan Bayramında kapanma yaşamış olmamıza rağmen daha sonrasında kontrollü turizm sebebiyle oldukça yoğun bir dönem geçirdik diyebilirim. Kurban Bayramı oldukça bizleri memnun eden bir süreçti. Onun akabinde yaz aylarında da, 29 Ekim’de 3 günlük tatil olması sebebiyle de ve son olarak da ara sömestr tatili sebebiyle Safranbolu’da beklediğimizin üzerinde turizm potansiyeli oldu. 2021 yılındaki turizmden Safranbolu’da oldukça memnunuz. Beklediğimizin üzerinde misafir ağırladık diyebiliriz” diye konuştu.

Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği’nin çalışmalarına oldukça faal bir şekilde devam ettiğini ifade eden Sezer, şunları söyledi: “Fransa ve Kanada pazarından misafirler ağırlamak üzere burada bir info gezisi düzenledik. Özellikle trekking yapacak firmalarla görüşmelerimiz oldu. Safranbolu Eflani yolu arasındaki Katır Yolu, Bulak Mağarası üzerindeki patikalarda turistlerin gelip gezdiklerinde çok önemli bir parkurlar olduğunu söylediler. Bu bizi çok mutlu etti. Bu bahsettiğim ülkeler bizim burada hiç ağırlamadığımız turistler. Başarılı olduğumuz her projenin ardından bir yenisini daha yapmak için kendimizde güç buluyoruz.”

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