Başkent EDAŞ’tan Karabük’e 14 milyon liralık altyapı yatırımı

Başkent EDAŞ, 14 milyon liralık yatırım ile Karabük Merkez ve Safranbolu ilçesinin enerji tedarik sürekliliği ve teknik kalitesini arttırmak için besleme merkezi vazifesi görecek altyapı projesini tamamladı. Proje sayesinde Karabük trafo merkezi ile Safranbolu trafo merkezi arasındaki altyapı güçlendirilerek besleme hattı tesisi gerçekleştirildi.

Karabük’te kesintisiz elektrik için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ) bakım onarım hizmetinin yanında yatırım çalışmalarına da devam ediyor.

Son olarak, Karayolları Genel Müdürlüğünün şehirde başlattığı giriş seviyeli kavşak çalışması ile eşzamanlı olarak planlanan ve yaklaşık 4 ayda tamamlanan altyapı projesiyle, Karabük trafo merkezi ile Safranbolu trafo merkezi arasında her iki trafo merkezinden birinde yaşanacak kesintilerden şehrin minimum etkilenmesi amacıyla besleme hattı tesisi gerçekleştirildi.

Başkent EDAŞ, tamamlanan projede 75 kilometre yüksek gerilim yeraltı kablosu ile Karabük girişindeki Kardemir trafo merkezinden, Karabük 100.yıl Balıklarkayası kavşağına kadar kablo montajı gerçekleştirdi. 14 milyon liralık yatırım ile gerçekleştirilen Proje sayesinde, yaklaşık 16 bin müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji sağlanacak.

Elektrik kesinti sayı süresini en aza indirmeyi hedefleyen Başkent EDAŞ, Karabük’te kesintisiz ve kaliteli enerji için 7/24 sürdürdüğü faaliyetleri ile bakım ve yatırım çalışmalarına devam edecek.

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