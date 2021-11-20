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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık, şehit Aybüke öğretmenin ailesini ziyaret etti

İHA

Bakan Yanık, şehit Aybüke öğretmenin ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük'te bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Yanık, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti. Yalçın ailesi tarafından karşılanan Bakan Yanık, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Rabbim, Aybüke öğretmenimize ve vatan uğruna şehit olan herkese rahmet eylesin, bizleri de onlara layık eylesin" ifadelerini kullandı.
Ziyarette Bakan Yanık'a Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker eşlik etti.

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