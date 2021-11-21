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MHP milletvekilleri Karabük’te teşkilat ve STK’larla bir araya geldi MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz: " Karşıda bir zillet ittifakı var ve HDP oranın başını çekiyor ve orayı organize ediyor maalesef"

İHA

MHP milletvekilleri Karabük’te teşkilat ve STK’larla bir araya geldi MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz: " Karşıda bir zillet ittifakı var ve HDP oranın başını çekiyor ve orayı organize ediyor maalesef"

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri Hayati Arkaz ve Ümit Yılmaz, Karabük’te esnaf ve STK’larla bir araya gelirken, 2023 seçimlerine vurgu yaptı.
MHP’nin başlattığı “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Karabük’e gelen MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK Üyeleri ve MDK üyeleri, parti teşkilatı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve parti teşkilatının yanı sıra belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan MHP Düzce Milletvekili Hayati Arkaz , “Üzerimize gelen saldırıları bertaraf etmek için öncelikle terörle mücadele kapsamında elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.
Türkiye’de Anadolu topraklarında terörist sayısı yüzlü rakamlara kadar düştüğünü de anlatan Arkaz, “ Allah’ın ,izni ile bunların hepsini bu topraklardan söküp atacağız. Sadece kendi topraklarımızdan değil, emperyalist güçlerin desteklemiş olduğu sınır ötesindeki teröristlerle de devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Bu emperyalist güçlerin binlerce tır silah verdiği terör örgütleri şimdi sınır örtesinden bizim terörden temizleyip oraları yaşanır hale getirmek için ve topraklarımıza gelecek saldırıları engellemek için başlattığımız mücadele kararlılıkla hükümetimiz tarafından yürütülüyor. B izde bunu sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Sadece silahlı terör örgütleri ile olmuyor, bize burada diz çöktürmek ve yıldırmak isteyen emperyalist güçler bu sefer ekonomik saldırılarını başlattılar onlarla da mücadele ediyoruz” diye konuştu.
MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ise, 2023 seçimleri vatana, millete, birlik ve beraberliğe hayırlı olmasını dileyerek, “ Yalnız biliyorsunuz ittifaklar var. Karşıda bir zillet ittifakı var ve HDP oranın başını çekiyor ve orayı organize ediyor maalesef. HDP hain bir örgütün siyasi kanadıdır. HDP’deki o milletvekilleri, PKK’nın militanlarından ve Kandildeki o hain militanlardan hiçbir farkı yoktur, hepsi aynıdır. Çünkü onlar kandilin listesidir. HDP’nin ilçe, il başkanlarını meclis üyelerini ve milletvekillerini kandilin listesi ile seçilmektedir. Bunlar hain bir örgütün siyasi kanadı, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde devletini yıkmak isteyen, milletini bölmek isteyen, askerini polisini sırtından vurarak şehit eden bir terör örgütünün uzantısını mecliste barındırmazlar. Onlar oradan gidecek. Genel Başkanımız uzun süredir söylüyor, HDP kapatılsın diye. Bunlar devletten maaş alıyor, devletin verdiği çakarlı araçlarla terörist taşıyorlar. Her türlü vatan hainliği yapıyorlar ve onlar oradan gitmelidir. Selehattin Demirtaş diye bir hain var bunların Eşbaşkanı. Eşbaşkan demek Apo’nun adamı ve onun gibi hainlerdir. Kobani olaylarında taraflarını yandaşlarını sokağa çağırarak, onlarca kişiyi şehit ederek, binlerce aracı ateşe verdiler. O hain şuan cezaevinde. Muhalefetin milletvekilleri ikide bir çıkıp efendim o insan niye içerde tutuluyor, çıkarın diyor. Bizde bir atasözü vardır, “ Haine kim merhamet ediyorsa, vatana ve millete ihanet etmiş olur.’ En az onun kadar hainlerdir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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