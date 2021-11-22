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Altyapı iyileştirmesinin yapıldığı sanayi bölgesinde temizlik çalışması yapıldı

İHA

Altyapı iyileştirmesinin yapıldığı sanayi bölgesinde temizlik çalışması yapıldı

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, alt yapı iyileştirme çalışmalarının yapıldığı sanayi bölgesinde temizlik çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Sanayi bölgesinde yapılan çalışmalardan dolayı meydana gelen çöplerin temizliğinin ardından yıkama çalışmaları da tamamlandı” denildi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de tüm personel ile görev başında olduklarını daha temiz ve refah bir Safranbolu için çalıştıklarını söyledi. Sanayi bölgesindeki asfalt çalışmalarında ise son aşamaya gelindiğini hatırlatan Başkan Köse, “İlçemize yakışan daha temiz, göze daha hoş gelen bir çalışma alanı oluşturuldu. Burada sanayi esnafımızın hoşgörüsü ve desteği göz ardı edilemez. Elektrik, doğal gaz gibi alt yapı çalışmalarının ardından asfaltlamada da son aşamaya gelindiği için Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı arkadaşlarımız burada güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm ilçede çalışmalarımıza ilk günkü şevk ve azimle devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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