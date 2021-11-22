ATGB Genel Merkez yöneticilerinden Essen Başkonsolosuna ziyaret

ATGB Genel Merkez Yönetim Kurulu, Essen Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

Karabüklü gurbetçi işadamı Avrupalı Türk Girişimciler Birliği Genel Başkanı Orhan Buyurman, ATGB Genel Sekreteri Muharrem Uslubaş, Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu ASTG Genel Sekreter Yardımcısı İsmet Karaöz; Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'yi ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Buyurman, "Bu gün Türkiye Cumhuriyeti Essen Baş Konsolosluğunu ATGB Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunduk. Başkonsolosumuz Şener Cebeci beyin gösterdiği ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet ortamı oldu. Başkonsolosumuzdan görevinin bittiği bilgisini aldım gerçekten çok üzüldüm. Beraber çok güzel çalışmalar yaptık kendisiyle. Bu görüşme aynı zamanda veda görüşmesine dönüştü helalleşecek konsolosluğumuzdan ayrıldık. Ziyaretimizde bana eşlik eden ATGB Genel Sekreteri Muharrem Uslubaş kardeşim, Genel Başkan Yardımcım Nizamettin Barutçu abime, Kıymetli dostum arkadaşım ASTG Genel Sekreter Yardımcımız İsmet Karaöz kardeşime çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.