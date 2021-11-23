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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Senegal Heyetinden KBÜ’ye ziyaret

İHA

Senegal Heyetinden KBÜ’ye ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Senegal’in çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenleri makamında ağırladı.
Görüşmede KBÜ ile Senegal’deki üniversiteler arasında yapılabilecek akademik iş birlikleri görüşüldü.
Senegal’de bulunan Virtual University, Universite Du Sine Saloum ElHadj Ibrahima Niass, Universite Cheikh Anta Diop De Dakar, Universite Assane Seck de Ziguinchor’dan KBÜ’ye ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, Malick Fall, Abdoulaye Dienh, Mouhamadou Mansour Dia, Alpha Oumarou BA, El Hadji Omar Ndao yer aldı.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Senegal’den gelen heyete ziyaretleri için teşekkür ederek “Karabük Üniversitesini kendi eviniz gibi görmeniz bizleri mutlu ediyor. Senegal’deki üniversiteler ve KBÜ arasında öğrenci ve akademik personel değişimi ve ikili iş birliklerini arttırmayı hedefliyoruz. Dünya üniversiteleri arasında ilk bin bandında bulunan üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık.” dedi.
Heyet Başkanı ve Universite Cheikh Anta Diop De Dakar Öğretim Üyesi Malick Fall görüşmede “Karabük Üniversitesi olarak bizleri çok güzel karşıladınız. Yerleşkenizi ve laboratuvarlarınızı çok beğendik. Araştırmacılarımız, burada bilimsel çalışmalar yapabilir. Burada Amerika ve Avrupa’daki gibi bir akademik ortam gördük. Ülkemizde olmayan birçok bölüm KBÜ’de mevcut. Yaptığımız anlaşmalarla ortak bilimsel çalışmalarda üniversitenizin imkanlarını kullanmaktan onur duyuyoruz. Senegal’deki akademisyenler Türkiye’deki imkanların farkında değil, gerçekleştirdikleri akademik çalışmaları Fransa’da yapıyorlar. Bundan sonra yönümüzü Türkiye’ye çevirerek iş birliklerini artırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Görüşmeye; KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör Kerim Tanış katıldı. Ziyaret KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın hediye takdimi ile sona erdi.
Heyet ziyaretin ardından Karabük Üniversitesi akademik birimlerine ziyaret gerçekleştirerek bilgiler aldı.

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