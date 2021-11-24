İşçilerin bulduğu yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları içerisinde yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.



KARDEMİR’de çalışan işçiler boş arazide puhu kuşunu fark etti. Yaralı olduğu anlaşılan kuşu koruma altına alan işçiler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi’ne bildirdi. Ekipler tarafından alınan puhu kuşu, beslenmesi ve bakımı yapıldıktan sonra tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine gönderildi.

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