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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

İHA

Karabük’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.
Tüm öğretmenler adına Kent Meydanı Atatürk Anıtında İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının ardından tören sona erdi. Törene Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kent Meydanındaki törenin ardından etkinlikler 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.
Programa Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı ile başladı. Mesajın ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenlik unvanın verilişinin 93. Yılını kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Konuşmaların ardından bu yıl göreve başlayan öğretmenlerin yemin ettiği törende, emekli olan öğretmenlere Vali Fuat Gürel tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verildi. Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından okullarda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

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