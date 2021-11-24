Karabük’te emniyet kemeri uygulaması

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Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen emniyet kemeri uygulaması kapsamında Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri durdukları sürücülere uyarılarda bulundu.

Trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla ülke genelinde emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Bu kapsamda Karabük’te de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri kentin farklı noktalarında emniyet kemeri uygulaması yaptı. Denetimlerin sıklaştırıldığı kentte sürücülerin büyük çoğunluğunun emniyet kemerinin takılı olduğu gözlemlendi.

Emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen sürücüler hakkında da işlem yapılırken, polis ekipleri emniyet kemerinin önemini belirten uyarılarda bulundu.

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