Köy muhtarlarından Başkan Sözen’e teşekkür ziyareti

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı köy muhtarları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’i ziyaret ederek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarete Eflani İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Koç ve Mesut Aydın, Eflani Köy Muhtarları Derneği ve aynı zamanda Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyesi Vasfi Karagözoğlu, Birlik Muhtarı Zeynel Alpay ve ilçe köy muhtarları katıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Başkan Sözen, yapılan her çalışmada Eflani İl Genel Meclis Üyeleriyle birlikte Eflani’deki köylere ve vatandaşlara hizmet etmekten onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Sözen, devletin imkanları doğrultusunda il ve ilçeler için yapılması gerekiyorsa yaptıkların ifade ederek şunları söyledi: “Bütçe ve devletimizin imkanları dahilinde elimizden ne geliyorsa yapabileceğimizin en iyisini sizler için yapmaya çabalıyoruz. Devletimizin desteği ile bu zamana kadar artan bir bütçe ile diğer ilçelerimizde olduğu gibi Eflani ilçemizde de birçok problemi çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Tabi burada bu işler yapılırken en büyük görev ilçenin İl Genel Meclis üyelerine düşüyor. Her ilçenin kendine göre öncelik ve hassasiyet arz eden konuları olabilir. Burada ilçenin önceliklerini, hassasiyetlerini; o ilçenin İl Genel Meclis Üyesi, İlçe Kaymakamı başkanlığında muhtarımızla beraber belirliyor ve tespit ediyor. Bizlerde imkanlar doğrultusunda bunları karşılayama çalışıyoruz.”

“2021 yılı geneli değerlendirecek olursak gerçekten güzel çalışmalar yapıldı” diyen Sözen, “Eflani özelinde güzel planlamalar ve çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan da her köyümüz hemen hemen faydalandı. Bu yılki programda Eflani’de 14 kilometre BSK (sıcak asfalt) çalışması gerçekleştirildi. Yapılan asfalt evladiyelik bir çalışma. Son 3 yıldır kendi asfaltını üreten bir kurum haline geldik. Kurmuş olduğumuz asfalt plenti bölgemizin en güçlü asfalt plenti durumundadır. Makine parkı, asfalt plenti, konkasörlerimiz, finişer yani işin yapılmasını gerektiren her şey kendimize ait. Tabi bunların yapılması için çok büyük paralar ve emekler harcadık ama ömürlük yatırımlar yapılmış oldu. Bundan 4050 yıl sonrasına hizmet edecek yatırımlar yapıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.