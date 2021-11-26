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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da Karabük günleri başladı

İHA

İstanbul'da Karabük günleri başladı

Karabük Dernekler Federasyonunun düzenlediği ve 25 Kasım’da başlayan Karabük Günleri’nin resmi açılışı yapıldı.
İstanbul Yenikapı etkinlik alanında yapılan açılış törenine, Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İstanbul Vali Yardımcısı Faik Sözer, AK Parti Merkez Karar Yürütme Üyesi Sevgi Yiğit, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Refik Polat, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük Dernekler Federasyonu Başkanı Cevdet Akay, protokol üyeleri, davetliler ve Karabüklüler katıldı. Ziyaretçilerine; tarih, doğa, kültür, lezzet, spor ve turizm şehri Karabük’ü tanıtmak ve gurbetteki hemşehrilerine memleket hasretini gidermek için düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.
Etkinlik; açılışın ardından protokol konuşmalarının yapılması, halk oyunları gösterileri ve konser ile devam etti.
Vali Fuat Gürel açılış konuşmasında, ‘‘Çok güzel bir organizasyon, kısa sürede bu organizasyonu bu hale getirdiniz. Karabük’ten de arkadaşlarımızın gelip buraya organizasyona katılması Karabük’ün sevgisini sıcaklığını muhabbetini buraya taşımaları ile bu dört günlük süre içerisinde kültürümüzü Karabük'teki tüm değerlerimizi mutfağımızı hem buradaki hemşerilerimizle buluşturacağız hem de İstanbul’da ülkemizin bütün renklerini taşıyan insanlarımızla buluşturmuş olacağız. Bu organizasyonu yapmak kolay değildir, bu organizasyonu bu hale getirmek büyük emek ve gayret ister bu anlamda ben dernekler başkanlarıma bu gayret ve emeği gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bizler Sanayisi, turizmi ve eğitimi ön planda olan bir şehirde yaşamaktayız, 1937 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerini atılması ile genç Cumhuriyetimizin kalkınmasında öncülük eden bir şehrin insanlarıyız. Diğer taraftan bünyemizde Safranbolu gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir şehre sahibiz, bu şehir bize ecdadımızdan yadigar bir şehir İnşallah bizler ve yöneticiler de bu şehri geleceğe taşıyacaklar. Safranbolu’muza ülkemizin her köşesinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelmekteler ve 1,5 milyon insanı misafir eden bir şehrimiz. Diğer taraftan ormanları ile ünlü bir kentteyiz. Ülkemizde en fazla orman yoğunluğu olan bir şehirdeyiz, bunu da misafirlerimize tanıtabilirsek şehrimizi ziyaret ettiklerinde göstermek istiyoruz. Karabük hem kültürü ile hem sanayisi ile hem de eğitimi ile örnek bir şehir. Batı Karadeniz Bölgesinin en değerli şehirlerinden bir tanesi ilimizden getirdiğimiz materyaller ile buradaki vatandaşlarımıza göstermiş olacağız ve hem de hemşehrilerimiz ile burada kucaklaşacağız. Ben biliyorum ki Karabüklü hemşerilerimiz memleketlerini çok seviyorlar. Belli aralıklarla Karabük'e geliyorlar ama bu sefer biz onların yanına geldik. Karabük Dernekler federasyonu Başkanımıza ve yönetimindeki diğer dernek başkanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren dernekler federasyonu başkanlarımızda burada, onlara da teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Karabük Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay ise, “56 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerde daha güzel projelere imza atacağız. Etkinliğimiz 4 gün sürecek hafta sonu yoğunluk bekliyoruz. İstanbul mozaik bir kent ve burada yaşayan insanlarımız Karabük günlerinde yer alan stantlarımızı ziyaret ederek kentimizi yakından tanıma imkanına sahip olacak. Çok kısa bir sürede hazırlanarak bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah gelecek yıllar daha kapsamlı ve daha etkin bir ” dedi.
Konuşmaların ardından etkinliğin kurdelesi kesildi.
Gün boyu çeşitli etkinliklerle devam eden Karabük Günlerinin, kültürel etkinlikleri, kurumsal ve yöresel stantları, yerel lezzetleri, halk oyunları ve konserleriyle 28 Kasım Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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