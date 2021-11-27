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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'teki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam savaşını kaybetti

İHA

Karabük'teki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam savaşını kaybetti

KarabükSafranbolu karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gece KarabükSafranbolu karayolu Bulak kavşağında meydana geldi. Karabük'ten Safranbolu istikametine gitmekte olan Abdurrahman T. yönetimindeki 09 L 0776 plakalı kamyonet ile tali yoldan kavşağa çıkan Mahmut Ciğeroğlu'nun kullandığı 78 AV 239 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak dururken, kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanmıştı.
112 ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Ciğeroğlu, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah hayatını kaybetti. Ciğeroğlu, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan 91 promil alkollü olduğu tespit edilen kamyonet sürücüsü Abdurrahman T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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