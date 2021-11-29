Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu Karabük’e geldi

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Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karabük ve Eskipazar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karabük’e geldi. Kardemir Kavşağında, Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti Mengen yolundaki çalışmaları yerinde inceleyen Uraloğlu daha sonra Hadrianapolis Antik Kentini gezdi.

Uraoğlu’na incelemelerde Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkan Av. İsmail Altınöz ve Karayolları Kastamonu Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan eşlik etti.

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