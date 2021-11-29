‘Karabük Tanıtım Günleri’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

İstanbul Yenikapı’da Karabük coşkusu yaşandı. Cevdet Akay başkanlığındaki Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) tarafından 2528 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenen ‘Karabük Tanıtım Günleri’nde Karabük kültürü tanıtılırken, etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KARDERFED tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen ve 4 gün süren Karabük Tanıtım Günleri’nde Karabük’ün turizmi, kültürü, sanatı, sporu, gastronomisi tanıtıldı. Etkinliğe siyaset, iş dünyası ve STK dünyasından önemli isimler katılırken, Karabük ili ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul’daki diğer illerden de çok sayıda vatandaş etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Alana gelen vatandaşlar yöresel lezzet çadırından bölgenin meşhur yemeklerini ve doğal ürünlerini alma imkanı buldu. Kültür çadırlarını da ziyaret eden vatandaşlar Karabük’ün tarihini, turizmini ve kültürünü keşfettiler.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve KARDERFED Genel Başkanı Cevdet Akay program sonunda etkinliği ziyaret ederek destek veren Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit’e ve STK temsilcilerine plaketlerini takdim etti.

KARDERFED Genel Başkanı Cevdet Akay, yaptığı konuşmada, ‘’Tanıtım günleri illerin tanıtımı açısından çok önemli. Biz burada İstanbul’a ve Türkiye’ye Karabük’ümüzün kültürünü, sanatını, sporunu, turizmini, gastronomisini tanıttık. Etkinliğimiz son derece yoğun ve coşkulu geçti. Buraya gelerek Karabük kültürünün tanıtılmasında bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Akay ayrıca Karabük yazılı ve görsel medyaya da katkılarından dolayı teşekkür etti.

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