Vali Gürel Karabüklülerle bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Uluyayla Akkışla Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Karabüklü vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Fuat Gürel’in yanı sıra İstanbul’da bulunan Karabük dernek başkanları, üyeleri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Fuat Gürel, “Karabük Dernekler Federasyonunun organize ettiği Karabük tanıtım günleri vesilesi ile İstanbul a geldik. Bizim buraya gelme maksadımız tanıtım olarak görülse de esas gelme maksadımız hemşerilerimizle bir araya gelmek. Karabük başta olmak üzere bütün ilçelerimiz burada. Biz biliyoruz ki sizler ekmeğinizin peşinde buralara geldiniz. Artık doyduğunuz yerdesiniz ama mutluyuz ki doyduğunuz yerde doğduğunuz yeri de unutmayanlardansınız. Şunu bilmenizi isteriz ki biz sizler adına yöneticilik yapanlar olarak köylerimize ve tüm idari birimlerimize elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstererek devletimizin sunduğu imkanları en güzel şekilde kullanarak daha iyi şartlarda yaşanmasını sağlamak istiyoruz. Bizler Sizlere hizmet için varız. Köylerinize gelin, oraları boş bırakmayın” dedi.

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