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Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi kahvaltıda buluştu

İHA

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi kahvaltıda buluştu

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla kahvaltı programında bir araya geldi.
Proğrama Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, yönetim kurulu ve üyeler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli katıldı.
Programda konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 1992 yılında BM tarafında gündeme alınan ve o yıldan itibaren engelli haklarını savunmak için etkinlikler yapılmaktadır. Bizlerde Sivil Toplum Örgütleri olarak kamuda iş birliği içerisinde bu tür faaliyetlerimizi yapmaktayız. Engellilerin eğitimi, istihdamı ve sosyal hakları için çalışmalar yapmaktayız” dedi.
Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde devletin ve engelli sivil toplum örgütlerinin engellilere hizmet ederek son zamanlarda büyük katkı sağladığını belirtti.
Konuşmanın ardından Başkan Yılmaz, dernek üyesi olan bedensel engelli Uğur Mutlu’ya sürpriz yaparak tekerlekli sandalye hediye etti.

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