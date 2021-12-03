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Park halindeyken freni boşalan TIR, 3 otomobil ile iş makinesine çarptı: 3 yaralı

DHA

Park halindeyken freni boşalan TIR, 3 otomobil ile iş makinesine çarptı: 3 yaralı


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te park halindeki demir yüklü TIR, freninin boşalması sonucu önce hareket halindeki otomobile, ardından park halindeki iki otomobil ve iş makinesine çarptı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi´nde meydana geldi. 78 AAV 833 plakalı demir yüklü TIR, park halinde bulunduğu alandan freninin boşalması sonucu kendiliğinden hareket etmeye başladı. Yaklaşık 96 metre ilerleyen TIR, ilk olarak karşı istikametten gelen Gökhan Külte yönetimindeki 40 LF 557 plakalı otomobile, ardından da park halinde bulunan iki otomobile ve iş makinesine çarparak durabildi. Kazada Gökhan Külte (31), aynı araçta bulunan Seda Yenen (27) ve park halindeki otomobilde bulunan Eray Düztepe (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-12-03 00:05:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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