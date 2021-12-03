Selde kaybolan Eray için gıyabi cenaze namazı

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KASTAMONU´da 11 Ağustos´taki sel felaketinde kaybolan Eray Çelebi (27) için Karabük´te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kastamonu´nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos´ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan, yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Eray Çelebi için Karabük'teki 5000 Evler Merkez Camii´nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, Çelebi ailesi ve yakınları katıldı, dualar edildi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-12-03 15:02:48
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