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İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı Yangında mahsur kalan çocukları vatandaşlar kurtardı

İHA

İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı Yangında mahsur kalan çocukları vatandaşlar kurtardı

Karabük’te 4 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kardeşi komşuları yanmaktan son anda kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 3. katında Kerim Koçaklı’ya ait dairede iddiaya göre sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği evde bulunan 2 çocuk komşuların tarafından kurtarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
Gökhan Özdemir adlı vatandaş, yangını çocuklarından öğrendiğini belirterek, “Yukarıya koştum, kapıyı açıp çocukları aldım. Ev daha çok duman olmaya başladı” dedi. Özdemir, çocukların durumunun iyi olduğunu söyledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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