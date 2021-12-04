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Esnaflardan Gökçekli’ye tam destek Başkan adayı Ali Rıza Gökçekli’ye destekler çığ gibi büyüyor

İHA

Esnaflardan Gökçekli’ye tam destek Başkan adayı Ali Rıza Gökçekli’ye destekler çığ gibi büyüyor

Ocak ayının ilk haftasında yapılacak olan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine aday olan Ali Rıza Gökçekli’ye, esnaflardan tam destek.
Bin 600 civarında üyesinin bulunduğu Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine daha önce aday olduğunu açıklayan Ali Rıza Gökçekli, çarşı esnafını gezdi. İstasyon mevkii ve Gazipaşa caddesinde tüm esnafları tek tek gezen Gökçekli’ye esnaflarda desteklerini bildirdi.
Esnaflara hayırlı çalışmalar dileyerek dertlerini ve sorunlarını dinleyen Gökçekli, göreve geldikleri zaman yapacakları proje ve çalışmaları da anlattı.
Esnafın büyük ilgi ve desteğini gördüklerini ifade eden Ali Rıza Gökçekli, odayı kendilerinin değil, tüm esnaflarla birlikte şeffaf bir şekilde yürüteceklerini söyledi.
Birlikten güç doğar düsturu ile esnaf odaklı bir çalışma yapacaklarını kaydeden Gökçekli, “ Yaklaşık 2 aydır sahadayız ve odayı kayıtlı kayıtsız tüm esnaflarımızı tek tek gezerek, seçimlere destek istedik. Bu süre zarfından esnaflarımızın bize olan destek ve teveccühleri çok yüksek. Esnafımız artık bir değişimden yana. Bizleri hayır duaları ile karşılayan esnafımıza yapacağımız çalışmaları anlatıyoruz. Unuttukları yada kendilerini unutan bir odalarının olduğunu onlara hatırlatarak, onların sesi olmaya geldiğimizi tek tek anlatıyoruz. İnşallah Cenabı Allah çıktığımız bu yolda bizleri utandırmaz. Her geçen gün esnafımızın bizlere verdiği destek ve güç ile yolumuza tüm hızla devam ediyoruz. Seçimlere yaklaşık 1 ay gibi bir süre kaldı. Bizler son güne kadar yol arkadaşlarımızla yönetim kadrolarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

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