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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İHA

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı, Emek kavşağında meydana geldi. O.Y.T. yönetimindeki 78 BH 788 plakalı otomobil, E.Y. yönetimindeki 34 EKC 902 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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