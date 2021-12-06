Yoldan çıkan otomobil 200 metre savrularak takla attı: 1 ölü, 3 yaralı



Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Yenice ilçesinde ormanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 200 metre bayır aşağı savruldu. Takla atarak duran otomobilde bulunan aileden anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yenice ilçesi Yirmibeşoğlu Köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kazancı (36) yönetimindeki 78 AE 754 plakalı otomobil, orman içerisindeki yoldan çıkarak bayır aşağı yaklaşık 200 metre sürüklendi. Takla atarak duran otomobili gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ekipler kurtarma çalışması başlatarak aracın olduğu bölgeye indi. Kazada anne Ferhan Kazancı´nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü Mehmet Kazancı ile çocukları Sümeyye (7) ve Ahmet Emir Kazancı (4) yaralandı. Yaralanan 3 kişi ile yaşamını yitiren Ferhan Kazancı´nın cenazesi sedyeye konulurken, halatla yukarı çekildi. Yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ferhan Kazancı´nın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR

2021-12-06 00:45:04



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