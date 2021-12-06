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Karabük’ten Siirt’e çelik yatırımı Karçel, unvanını yeniledi

İHA

Karabük’ten Siirt’e çelik yatırımı Karçel, unvanını yeniledi

KARABÜK Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR)’e bağlı KARÇEL fabrikası Türkiye’nin ilk çinko külçelerini üretecek Siirt Çinko İzabe Tesisin imalatını yaparak ‘Fabrikalar kuran fabrika’ unvanını bir kez daha yenilemenin gururunu yaşadı.
Hafta sonu Siirt’te açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen tesisin 3 bin tonluk çelik imalat ve montaj işleri Karçel firması tarafından imal edildi. Siirt Organize Sanayi Bölgesi’ndeki açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede şimdiye kadar yapılmış olan en büyük yatırım olduğunu dile getirirken, TürkKatar ortaklığı ile 102 milyon dolar bedelle kurulan çinko tesisinin tamamen dışa bağımlı Türkiye’nin çinko ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayacak kapasitede olduğunu ifade etti.
Doğrudan ve dolaylı yolla 3 bine yakın kişinin istihdam edileceği tesis sayesinde, ülkemiz yarım milyar dolara yakın cari açık tasarrufu sağlanacağını ifade eden Karçel yetkilileri, “Projede, milli olanaklarla ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yer almanın gururunu yaşıyoruz. Kardemir AŞ. markası ile neredeyse 85. yılına yaklaşan, çelik üretim ve fabrika inşa serüvenimize her geçen gün yeni projeler ekleyen şirketimiz, gelecek yıllara çok daha güçlü bir şekilde hazırlıklarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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