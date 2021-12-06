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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akay’dan teşekkür mesajı

İHA

Başkan Akay’dan teşekkür mesajı

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve KARDERFED Genel Başkanı Cevdet Akay, 2528 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ‘Karabük Tanıtım Günleri’ne destek olanlara teşekkür mesajı yayımladı.
Akay, Karabük kültürünün tanıtıldığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Karabük Tanıtım Günleri’ için yayımladığı teşekkür mesajında, “KARDERFED tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen ve 4 gün süren Karabük Tanıtım Günleri’nde Karabük’ün turizmi, kültürü, sanatı, sporu, gastronomisi tanıtıldı. Etkinliğe siyaset, iş dünyası ve STK dünyasından önemli isimler katılırken, Karabük ili ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul’daki diğer illerden de çok sayıda vatandaş etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Alana gelen vatandaşlar yöresel lezzet çadırından bölgenin meşhur yemeklerini ve doğal ürünlerini alma imkanı buldu. Kültür çadırlarını da ziyaret eden vatandaşlar Karabük’ün tarihini, turizmini ve kültürünü keşfettiler. Etkinliğin yapılmasında desteklerini esirgemeyen YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Karabük Valisi Fuat Gürel’e, milletvekillerimize, kaymakamlarımıza, kurum müdürlerine, STK temsilcilerine ve diğer katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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