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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Metin Türker ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı

İHA

Metin Türker ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı

Eski Hakİş Genel Sekreteri ve Çelikİş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 24. yılında Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarı başında Kuranı Kerim okunarak dua edildi.
Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yaptığı konuşmada, Metin Türker’i her yıl kabri başında anmaktan şeref ve onur duyduklarını belirterek, “Metin abi kabrinde rahat uyusun. Onun evlatları, yetiştirdiği sendikacılar bize emanet ettiği Özçelik İş ile Hakİş’i en Türkiye’nin büyük konfederasyonu ve sendikası olması yolunda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz” dedi.
Değirmenci, Türker’in unutulmaması için Hakİş Konfederasyonunda bir eğitim salonuna isminin verildiğini aktardı.
Konuşmanın ardından Türker’in mezarına karanfil bırakılması sonrası program sona erdi.
Anma törenine, Türker'in yakınlarının yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Çelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Çelik İş Sendikası genel merkez yöneticileri, KARDEMİR AŞ. yetkilileri, Çelikİş Sendikası Karabük Şube yöneticileri ve fabrika çalışanları katıldı.

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