ATGB Genel Merkez yöneticilerinden Berlin Büyükelçisi Şen’e ziyaret

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Karabüklü gurbetçi işadamı Avrupalı Türk Girişimciler Birliği Genel Başkanı Orhan Buyurman, ATGB Genel Sekreteri Muharrem Uslubaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i ziyaret etti.

Ziyareti değerlendiren Buyurman, "Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiğini ATGB Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunduk. Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen’in gösterdiği ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 saat süren görüşmemizde ATGB’nin ileriye dönük projelerimizi değerlendirerek fikir alışverişinde bulunma imkanı sağladık” dedi.

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