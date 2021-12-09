KBÜ’den Savunma Sanayi millileştirme çalışmalarına destek

Karabük Üniversitesi (KBÜ), ASSAN Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi tarafından Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulacak tesislerde, bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı imalatı konusunda ortak çalışmalar yapacak.

Karabük Üniversitesi akademisyenleri ASSAN Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi üretim tesislerini ziyaret etti. Üniversite Sanayi iş birliği kapsamında yapılabilecek ortak çalışmaların değerlendirildiği ziyarette Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nizamettin Kahraman ve öğretim üyeleri Prof. Dr. Hayrettin Ahlatçı, Doç. Dr. Mehmet Ünal, Doç. Dr. Yunus Türen, Doç. Dr. Fatih Hayat, Doç. Dr. Neşet Akar yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Türkiye’nin savunma sanayi alanında önemli firmalarından biri olan ve millileştirme ArGe çalışmaları desteklenen; iş makinaları yedek parçalarından, tank şanzıman yenilemelerine, uçak bombalarından çok namlulu roket lançerlerine, metal işleme yeteneklerinden tekstile birçok alanda faaliyet gösteren ASSAN Group A.Ş. ile Karabük Üniversitesi arasında, Bolu Gerede İlçesinde kurulacak tesislerde imal edilmesi planlanan bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı imalatı hususlarında malzeme geliştirme ve işe alımlarda ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

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