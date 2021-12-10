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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Köse’den Devlet Sanatçısı Ataman için anma mesajı

İHA

Başkan Köse’den Devlet Sanatçısı Ataman için anma mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Başkan Köse, Ataman'ın isminin meclis salonuna verilmesini teklif edeceklerini de belirttiği mesajında "Bugün, Safranbolu’muzun kıymetli şahsiyetlerinden Sadi Yaver Ataman’ın ölüm yıl dönümü. Kentimiz onun gibi bir folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci, yönetici ve sanat uygulayıcısını kaybedeli tam 27 yıl oldu. Rahmetli Ataman, Safranbolu’ya olan bağını 'Toprağından, suyundan, havasından ve insanlarından feyz ve güç aldığım Safranbolu’muz' sözleriyle tarif etmiş, Safranbolu’nun tarihi ve gelenekleri üzerine yaptığı araştırmaları kitaplaştırdığında ise, Safranbolu’yu bir kitaba sığdırmanın ne kadar güç olduğunun vurgusunu yapmıştır. Böyle kadim bir şehir, bu şehre hizmette bulunan böyle donanımlı bir şahsiyet. Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman’ı unutmadık, her ölüm yıl dönümünde anıyoruz ancak onun ismini yazılı olarak, gözle görülür bir yerde yaşatmak istedik. Bunun için de Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’mizdeki Meclis Salonunu uygun bulduk. Önümüzdeki meclis toplantısında bu teklifi oylamaya sunacağız. Bu duygu ve düşünceler ile Ataman başta olmak üzere, Safranbolu’muza katkısı olan tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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