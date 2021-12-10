Karabük’te silahlı kavga: 1 yaralı Silahlı kavga anı cep telefonuna yansıdı

Karabük’te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Esen Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Selim K., büfe işletmeciliği yapan Vedat ve Erol B. isimli kardeşlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında bulunan bıçağı çeken Selim K.’yi, Vedat B. aracından aldığı silahla ayağından yaraladı. Yaşanan olay sonrası can havli ile yaralı halde olay yerinden kaçan Selim K. ise bir arka cadde üzerinde polis ekipleri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayağına ilk müdahalesi yapılan Selim K. daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası araçla olay yerinden kaçan Vedat B.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan kavga sırasında balkona çıkan ve silahla ateş açılma anlarını cep telefonuyla kayda alan vatandaşın yaşadığı korkuyla babasına bağırması dikkat çekti.

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