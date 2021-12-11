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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki katlı ev alevlere teslim oldu

İHA

İki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yaylacılar köyünde gerçekleşti. Ali Sırlıkaya'ya ait iki katlı ahşap evde, sabah saat 06.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı evden alevlerin yükseldiğini fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Köye gelen Ovacık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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