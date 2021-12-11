Başhekim Yılmaz’ın acı günü

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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz’ın vefat eden annesi Kezban Yılmaz (89) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz’ın annesi Kezban Yılmaz (89) rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz için Beşbinevler Mahallesi Yeni Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yılmaz’ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz’ın naaşı Eflani Halkevli köyü aile mezarlığında toprağa verildi.

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