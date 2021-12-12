TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ceyhanspor: 0

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TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Ceyhanspor ile golsüz berabere kalarak bu sezon ilk puanını elde etti.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Abdullah Akyıldız xx, Gürcan Dönmez xx, Nurettin Taşkesen xx

Kardemir Karabükspor: Olcay x, Sezer x, Melih Berat x, Serkan x, Furkan Can x (Davut x dk. 46, Ömer dk. 90 ?), Furkan x, Ali Kemal x (Hasan Fehmi dk. 90 ?), Mustafa Akca xx (Furkan Erdağı dk. 83 ?), Seyithan x (Emin dk. 62 x), Yasin x, Ahmet Yusuf x

Ceyhanspor: Enes x, Zekeriya x, Mert x, İbrahim x, Burak x, Berkay x, Mahsun x, Emircan x (Metehan dk. 67 x), Muhammet x, Abdurrahman x (Sinan dk. 90+4 ?), Yunus x

Sarı kartlar: Seyithan, Emin, Ömer (Karabükspor), Muhammet, Yunus, Mert (Ceyhanspor)

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