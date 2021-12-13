Tedavisi tamamlanan gri balıkçıl doğaya salındı

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen gri balıkçıl yeniden doğal ortamına salındı.

Geçtiğimiz aylarda arazide yaralı halde bulunduktan sonra Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen gri balıkçık kuş tedavi edildi. Veteriner tarafından tedavi edilen kuş, iyileşmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar personelince yeniden doğaya bırakıldı.

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