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Eve giren hırsız 48 bin 500 liralık altın ve paraları çaldı

İHA

Eve giren hırsız 48 bin 500 liralık altın ve paraları çaldı

Karabük’te girdiği evden yaklaşık 45 bin TL değerinde altın ve 3 bin 500 lirayı çalan hırsız kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Yaren Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. İlker S., köyündeki bahçe işlerini bitirdikten sonra evine döndü. Yaklaşık 45 bin TL değerinde altın ve 3 bin 500 lira parasının yerinde olmadığını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Ev ve çevresini inceleyerek parmak izi taraması yapan polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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