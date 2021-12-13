Tartıştığı şahsı bacağından yaralayan genç tutuklandı

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Karabük'te tartıştığı şahsı silahla bacağından yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 22.10'da Soğuksu Mahallesi Derviş Caddesi'nde meydana geldi. Feridun B. (27), tartıştığı Recep Ş.’yi (39) silahla bacağından yaraladı. Olay sonrası polis ekipleri, şüpheli Feridun B. ile yanında bulunan V.E. ve R.K’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.E. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Feridun B. tutuklandı.

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