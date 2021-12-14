Karabük Çocuk Trafik Eğitim Parkında çalışmaları tamamlandı

Karabük’te çocuklara trafik bilincini aşılama ve farkındalık oluşturulması için yapılacak olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmaları tamamlandı.

Hayırsever işletmelerin yardımıyla yapılmaya başlanan ve kontrolünün İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin yaptığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalar tamamlandı.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve teknik personel ile birlikte parkı ziyaret eden Vali Gürel çizgi çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Gürel, açılış için gün sayılan Karabük Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın kente çok yakıştığını ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çizgi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak ve bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızca başlatılan proje kapsamında çocuklarımıza trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceğinin ve karşılaşılan sorunlara ne gibi tedbir alınacağının öğretileceği Karabük Çocuk Trafik Eğitim Parkı, İl Emniyet Müdürlüğü’nde hazır bekleyen akülü araçların ve bisikletlerin getirilmesi ile hizmet vermeye başlayacak.

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